Украина передала США список желаемого оружия

Глава украинского Генштаба рассказал, какое американское оружие хотел бы получить Киев.

При этом начальник Генштаба заявил, что все необходимые переговоры уже проведены. Теперь необходимо дождаться политического решения, передает «112.ua».

Напомним, ранее Пётр Порошенко заявлял, что сенат Конгресса США принял военный бюджет, который предусматривает выделение на оборону и безопасность Украины 500 млн долларов.