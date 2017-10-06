Ученые: есть курицу в 70-х годах было в шесть раз полезнее, чем сейчас

Всемирный фонд дикой природы выпустил доклад под названием «Аппетит к разрушению», в котором рассказал о негативных последствиях развития современной глобальной пищевой промышленности.

В докладе, опубликованном на сайте организации, отмечается, что сегодня все больше людей едят продукты животного происхождения, такие как мясо и молочные продукты.

«Распространение земель, необходимых для производства богатых белками кормов [для животных], таких как соя, оказывает разрушительное воздействие на дикую природу, особенно в уязвимых районах, таких как Амазонка, Конго и Гималаи», — сообщают в фонде.

Там отмечают, что потребление продовольственных товаров в одной Великобритании напрямую связано с исчезновениями 33 видов в стране и за рубежом.

«В среднем мы потребляем от 64 г до 88 г белка в день, что значительно выше 45–55 г, рекомендованного медиками. Если мировой спрос будет расти, как ожидается, нам нужно будет увеличить производство кормов на 80%», — констатируют специалисты природоохранной организации.

Сейчас на планете живут более 23 млрд кур, индюков, гусей, уток и цесарок — более трех птиц на человека! Неудивительно, что интенсификация сельского хозяйства привела к снижению качества продуктов, сообщается в докладе.

Например, сегодня вам нужно будет съесть шесть бройлерных куриц, чтобы получить такое же количество здоровых омега-3-полиненасыщенных жирных кислот, что и от одной курицы из 1970-х годов.

WWF призывает изменить свой рацион: «Если бы каждый съел рекомендуемое количество продуктов животного происхождения, нам понадобилось бы на 13% меньше земли для выращивания корма. Это означает, что мы защитили бы область [дикой природы] размером с Европейский союз от распространения сельхозугодий».