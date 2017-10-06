Ученые зафиксировали необычное явление при слиянии галактик

При наблюдении за слиянием двух галактик астрофизики зафиксировали появление «хвоста» после данного события. По их расчетам, он должен был вскоре потухнуть из-за потери энергии, однако ко всеобщему удивлению «хвост» ярко вспыхнул.

Находившийся в данном образовании газ смог получить достаточно энергии для возникновения невероятно мощной вспышки. Однако до сих неизвестно, что именно послужило источником энергии.

Обе галактики находятся в крупнейшем скоплении Вселенной, состоящем сразу из нескольких тысяч объектов размером с Млечный Путь.

Добавим, что этот «хвост» продолжает ярко светиться вот уже на протяжении почти ста миллионов лет, пишет discover24.ru