Полицейские разыскивают молодого человека, ограбившего девушку на столичном бульваре Дачия.
Преступление произошло 25 сентября. Неизвестный отобрал у 18-летней жертвы телефон марки Lenovo и скрылся в неизвестном направлении.
Было заведено уголовное дело по факту кражи. В ходе расследования выяснилось, что злоумышленник попал в объектив камер видеонаблюдения.
Полиция просит граждан помочь в опознании личности молодого человека. Любую известную информацию можно сообщить по номерам 0 78 223 644 / 0 69 060 105.
Нападавшему грозит от пяти до 7 лет тюрьмы.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Смело назначайте свидания.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Побольше решительности и сосредоточенности.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Будьте осторожны с начальником.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Удачный день для людей творческих профессий.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Возможны приятные приключения. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Вечером ждите приятных гостей.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Будьте осторожны с самолетом.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW