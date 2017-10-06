Более 40 кандидатов претендуют на посты генсекретарей

Комиссия по организации и проведению конкурса на вакантные руководящие должности проанализировала заявки кандидатов на посты государственных генсекретарей в министерствах Молдовы.

К этапу интервью допущены 44 претендента. Больше всего, 10 человек, хотят занять такую должность в министерстве обороны, на пост в министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды претендуют 9 кандидатов, в министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты – 7 кандидатов, в МВД – 5 претендентов, в Минэкономики и инфраструктуры – 4 кандидата, в Минфин – 3 кандидата, а в Минюст, МИДЕИ и министерство просвещения, культуры и исследований – по 2 претендента.



Этап интервью организуют 16-17 октября. Также до 16 октября продлен конкурс на должность заместителя генсекретаря правительства, сообщает sputnik.md.



Парламент Молдовы в июле утвердил новую структуру правительства республики. Таким образом, вместо 16 министерств осталось всего девять. Документ предусматривает, что новый кабмин должен состоять из премьера, первого замглавы правительства, заместителей премьер-министра, министров и других чиновников. В новом кабмине исчезнут должности заместителей министра, их заменят госсекретари.



После утверждения парламентом списка министерств правительство в течение трех месяцев должно предпринять необходимые для реорганизации структуры органов центральной власти меры, а также представить парламенту предложения по приведению в соответствие действующего законодательства.





