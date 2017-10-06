Президент ПАСЕ подал в отставку

Президент ПАСЕ Педро Аграмунт добровольно подал в отставку, сообщил глава украинской делегации в организации Владимир Арьев.

"Президент ПАСЕ Аграмунт, который в этом году летал в Сирию к Асаду на российском правительственном самолете, только что добровольно подал в отставку. Решил не ждать финального голосования в Ассамблее, запланированного на понедельник. Сослался на состояние здоровья", — написал Арьев на своей странице в Facebook.

Позднее Аграмунт подтвердил, что решил покинуть пост "по личным причинам", сообщает РИА Новости.

Представитель Аграмунта рассказал РИА Новости, что тот отправил письмо с объяснением причин такого шага. "В первую очередь, тот факт, что в Ассамблее были приняты недемократические меры, которые лишили смысла его мандат, он не может в этих условиях выполнять свои обязанности как председатель", — заявил собеседник агентства.

При этом Аграмунт продолжит входить в состав Ассамблеи как глава испанской делегации.

Скандал вокруг Аграмунта разразился на апрельской сессии ПАСЕ, когда европарламентарии стали критиковать главу Ассамблеи за его мартовскую поездку в Сирию. Они потребовали объявить Аграмунту вотум недоверия, но регламент организации не предполагает механизмов отставки с выборных должностей.

Тогда уставной орган ПАСЕ — Бюро — запретило Аграмунту делать заявления и участвовать в поездках от лица Ассамблеи. Позднее ПАСЕ проголосовала за резолюцию с поправками в регламент, позволяющими начать процесс отстранения Аграмунта от должности.

С июня функции председателя ПАСЕ исполняют 19 вице-президентов организации.







