Подростка подозревают в совершении серии грабежей в столице

14-летнего подростка подозревают в совершении нескольких грабежей на улицах столицы.

У юноши нет определенного места жительства. Он находится на попечении родственников и часто сбегал из центров временного размещения для несовершеннолетних, куда его доставляли полицейские.

По предварительным данным, подросток причастен как минимум к шести ограблениям на улицах и в лифтах, а также к одному случаю мошенничества. Нанесенный ущерб оценивается в 20 тысяч леев. Злоумышленника интересовали мобильные телефоны жертв. Пострадавшие - две женщины 34 и 64 лет, а также четверо несовершеннолетних. Затем гаджеты сбывали неизвестным по символической стоимости.

Подозреваемому грозит штраф от 11 тысяч до 17 тысяч леев, до 240 часов неоплачиваемого труда в пользу общества или от двух до пяти лет тюрьмы.

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других возможных жертв аналогичных преступлений.