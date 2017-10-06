Гражданин Германии пронес банки со взрывчатым веществом в аэропорт Швеции

В аэропорту шведского города Гётеборг у пассажира из ФРГ в багаже были обнаружены банки со взрывчатым веществом.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошел накануне при прохождении 20-летним гражданином Германии контроля безопасности в аэропорту. Сразу после обнаружения опасной находки часть воздушной гавани была оцеплена, полиция задержала пассажира.



Отмечается, что номенклатура обнаруженного взрывчатого вещества ранее фигурировала в ряде уголовных дел, связанных с совершением в Европе в последние годы крупных терактов.



Задержанный немец отрицает наличие у него преступных намерений. Местная прокуратура по факту инцидента начала расследование, передаёт rg.ru.







