Гнущийся Samsung X выпустят лимитированным тиражом

Компания Samsung собирается выпустить гнущийся смартфон Galaxy X уже в начале будущего года, передает Phone Arena. При этом новинка выйдет ограниченным тиражом.

Ожидается, что презентация смартфона состоится в рамках конференции CES в Лас-Вегасе.

Также сообщается, что гаджет поступит в продажу только в Южной Корее, в количестве около 100 тысяч экземпляров.

Это будет пробный шаг для компании, который, в случае успеха, даст основание через год выйти с усовершенствованным продуктом на международный рынок, сообщает korrespondent.net