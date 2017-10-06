Появился первый кадр из новых "Фантастических тварей"

В Сети был обнародован первый кадр из будущего сиквела фильма "Фантастические твари и где они обитают". Снимок появился на странице Fantastic Beasts в Twitter‏.

Изображение представляет собой фотографию заявления на визу главного героя Ньюта Саламандера. На документе можно заметить печать Министерства магии, при этом в визе герою отказано, пишет korrespondent.net.

Известно, что сюжет сиквела "Фантастических тварей" в июле обнародовали в Интернете. В фильме будет сниматься актер Джонни Депп, который предстанет в образе темного волшебника Геллерта Грин-де-Вальда.