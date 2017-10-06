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Ношение запрещенного в Австрии никаба вызвало скандал в венском метро
// фото: AP Photo
16:39, 06 Oct 2017
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Скандал по поводу запрета ношения полностью закрывающей лицо мусульманской одежды в Австрии произошел на днях в венском метро: австрийская учительница, сделавшая замечание женщине в никабе, получила грубый отпор от нее и порицание от проходящей мимо молодежи.

Как сообщает издание Krone, инцидент произошел в минувшую среду на одной из центральных станций метро. Учительница обратила внимание женщины с полностью закрытым одеждой лицом на то, что с 1 октября в стране действует запрет на ношение таких вещей. "Однако та отреагировала на замечание и запрет без интереса и с неприятием", — говорится в публикации.

Газета также отмечает, что образовавшаяся в ходе спора толпа молодых людей по большей части встала на защиту женщины в никабе, ругая при этом учительницу.

На пике конфликта мусульманка толкнула собеседницу на пол, заявив, что "ей не нужно придерживаться закона".

Спор закончился с появлением полиции, которая записала личные данные учительницы, а женщину в никабе забрала в участок для разъяснительной беседы, сообщает РИА Новости 

С 1 октября на территории всей Австрии вступил в силу запрет на ношение в общественных местах полностью закрывающей лицо женской мусульманской одежды, а также маскарадных масок и медицинских масок без предписаний врача и не в праздничные дни. Нарушителям будет выписан штраф в 150 евро, не желающих повиноваться на месте указаниям правоохранительных органов будут забирать в полицию для разъяснительной беседы.







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