В Европе зафиксировали повышение показателей радиоактивности в воздухе

Немецкое Федеральное ведомство по радиационной защите (Bundesamt für Strahlenschutz, BfS) зафиксировало небольшое повышение показателей радиоактивности в воздухе в Европе, сообщается на сайте ведомства.

По данным BfS, повышение уровня радиоактивности наблюдалось с 29 сентября по 3 октября. В частности, незначительное количество вещества рутений-106 было обнаружено в Австрии.

"Концентрация радиоактивного вещества находится в очень низком диапазоне, несколько миллибеккерелей на кубический метр", — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что последние анализы с целью обнаружения источника радиоактивного вещества рутений-106 указывают на то, что утечка могла произойти в Восточной Европе на расстоянии более тысячи километров от Германии, пишет РИА Новости.

В самой Германии незначительное количество рутения-106 было зарегистрировано в шести местах измерений в землях Саксония, Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания и Бавария, добавляет BfS.

Концентрация обнаруженного вещества, как и в других точках Европы, крайне мала. "При таком малом количестве радиоактивного вещества нет никакой угрозы здоровью населения", — отмечает BfS. Для измерений ведомство использовало пробы воздуха, собранные метеослужбой Германии.

Чаще всего рутений-106 используется для химиотерапии, в частности для лечения глазных раковых опухолей. Реже его используют в генераторах питания спутников.







