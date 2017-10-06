Деятельность банков в Молдове будет регулировать новый закон

Проект закона о деятельности банков принят сегодня в окончательном чтении парламентом.

Новый закон заменит Закон о финансовых учреждениях и ​​создаст новую законодательную базу, касающуюся деятельности банков в Республике Молдова. Это приведет к эффективному надзору за банковскими учреждениями страны и разработке инструментов по надзору для предотвращения и минимизации возможных недостатков в деятельности банков на начальных этапах.

Проект, принятый депутатами, предусматривает создание в банках системы корпоративного управления и введение ряда новых требований по оценке их рисков. Кроме того, это приведет к гармонизации национального банковского законодательства с международными стандартами и принципами, сообщает МОЛДПРЕС.

Новый закон предусматривает расширение прав и полномочий Национального банка Молдовы в процессе оценки и надзора за банками, включая увеличение и диверсификацию налагаемых на банки санкций. Еще одно новшество касается обязательства банка иметь достаточный внутренний капитал относительно рисков, которым он подвергается. Также введены новые концепции и понятия, включая смысловое изменение понятий «филиал» и «отделение».

Закон также устанавливает переход банковской системы к принципам Базеля III путем гармонизации с законодательством ЕС, он разработан в рамках проекта Twinning, финансируемого Европейским союзом. Документ вступит в силу 1 января 2018 года.