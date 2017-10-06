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Пара дерущихся кенгуру заблокировала дорогу в Австралии. Видео
// фото: Белновости
17:11, 06 Oct 2017
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Водитель на проселочной дороге в Австралии снял на видео преградившую ему путь пару кенгуру, которые решили выяснить отношения прямо посреди проезжей части.

Запись была сделана Марком Мэлоуном на острове Кенгуру неподалеку от южного побережья Австралии 29 сентября.

В течение нескольких минут сумчатые бойцы поочередно наносили друг другу удары лапами и толкались, после чего переместились на обочину дороги, позволив наконец водителям проехать, пишет vesti.ru.




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