Еще одно смертельное ДТП с автобусом: на этот раз - в Подмосковье

В Коломенском районе Подмосковья перевернулся пассажирский автобус, погибли шесть человек, 24 пострадали, передает ТАСС.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на мокрой дороге и выехал в кювет, сообщает vesti.ru Ранее сообщалось о ДТП на железнодорожном переезде под Владимиром – поезд столкнулся с пассажирским автобусом. Погибли от 15 до 21 человека. У автобуса заглох двигатель, и водитель, вместо того чтобы эвакуировать пассажиров, пытался завести машину. Еще одна авария произошла в Липецкой области – там пассажирский автобус столкнулся с "КамАЗом", в больницу с различными травмами попали 9 человек. Причины аварии уточняются.

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