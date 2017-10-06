В США впервые за 7 лет сократились рабочие места

Число рабочих мест в экономике США в сентябре 2017 года снизилось впервые за 7 лет. Число рабочих мест в экономике США в сентябре сократилось на 33 тыс., аналитики Уолл-стрит в среднем прогнозировали рост на 75 тыс.

Безработица в прошлом месяце обновила минимум за 16 лет - 4,2%.

Впрочем, всему есть свое объяснение. Причина столь слабой статистики - ураганы "Харви" и "Ирма", которые обрушились на США в прошлом месяце. Стоит отметить, что некоторые эксперты все же прогнозировали сокращение числа рабочих мест, так что полной неожиданностью вышедшие цифры назвать нельзя, пишет vesti.ru.



Рынок отреагировал на вышедшие данные неоднозначно. Котировки пары EUR/USD начали шарахаться из стороны в сторону, затем вроде бы выбрали направление в пользу доллара.

Цены на нефть также демонстрируют существенные изменения, правда, падать они начали заранее.

Таким образом, цены на "черное золото" практически полностью отыграли весь вчерашний рост. Дальнейшее движение пока прогнозировать сложно, к тому же торговая сессия в США еще впереди, и многое может измениться.

