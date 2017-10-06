Михаэль Шумахер находится в коме

Состояние здоровья семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера резко ухудшилось. В настоящее время немецкий автогонщик находится в коме.

29 декабря 2013 во время катания на горных лыжах Михаэль Шумахер получил серьезнейшую черепно-мозговую травму. С тех пор идет борьба за жизнь выдающегося автогонщика. К сожалению, большого прогресса в лечении Шумахера достичь не удается.

"К сожалению, он в коме, борется за жизнь из последних сил, но мы не думаем, что у него много шансов. Все любящие люди посещают его ежедневно", — передает "Р-Спорт" слова члена семьи автогонщика. Вес 48-летнего Шумахера составляет всего 45 килограмм.