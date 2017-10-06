Грабитель ворвался в ресторан, чтобы приготовить себе ужин

В нью-йоркский ресторан Nelly's Tacqueria посреди ночи вломился вор. Вместо того, чтобы стремительно скрыться с деньгами из кассы, мужчина неспешно приготовил себе ужин, взяв продукты из холодильника. Действия нарушителя попали на камеры наблюдения. Сотрудники кафе отметили, что тот готовил, как профессионал, сообщает UPI.

"Он обращался со сковородой, едой и приправами не хуже наших сотрудников. Было видно, что парень занимался этим не первый раз, у него явно были навыки повара", — рассказал менеджер кафе.

Поужинав, преступник разбил кувалдой кассу, забрал из нее сто долларов, а один доллар бросил в банку для чаевых. После этого нарушитель скрылся, пишет vesti.ru.

Судя по камерам, это был второй визит грабителя в это кафе. Днем ранее он украл из холодильника ресторана еду. Преступника ищет полиция.