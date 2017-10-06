Apple расследует случаи вздутия батарей в iPhone 8

Покупатели iPhone 8 и iPhone 8 начали жаловаться вздувающиеся аккумуляторы новинок. Судя по фотографиям, выложенным в Twitter, "разбухшая" батарея ломает корпус и выталкивает начинку наружу. За последнюю неделю на заводской брак поступило по меньшей мере шесть жалоб из пяти разных стран, пишет TechCrunch.

Представители Apple подтвердили случаи вздутия аккумуляторов, заявив, что заняты расследованием инцидента. Как много устройств может быть затронуто дефектом, в компании не уточнили.

От проблем с батареей в прошлом году пострадал главный соперник Apple на мобильном рынке, компания Samsung — её флагманский фаблет Galaxy Note7 рисковал воспламениться или даже взорваться во время зарядки.

Накануне один из владельцев iPhone 8 Plus в Китае заявил, что его аккумулятор уже был раздут в момент покупки, однако о случаях возгорания пока не сообщалось. О батареей, сломавшей корпус, также сообщили пользователи из Японии, Тайваня, Греции и Канады, пишет vesti.ru