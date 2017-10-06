Исследование: в растущей угрозе землетрясений виноваты люди

Американские исследователи выяснили, что угроза землетрясений значительно усугубляется человеческой деятельностью, а точнее подрывами, проводимыми при добыче полезных ископаемых.

К тому же сила подземных толчков увеличивается из-за возведения высотных зданий, устранения отходов и осуществления испытаний атомных бомб.

Дарема Майлз Уилсон, известный геофизик, сообщил, что деятельность людей оказывает прямое влияние на планету.

В результате человеческого воздействия на поверхность Земли происходят сильные землетрясения. Специалист уверен, что в будущем количество подземных толчков намного возрастет, причем они станут мощнее.

Пока люди не перестанут применять нефть и газ, а также приводить к созданию хранилищ из углекислого газа, землетрясения будут лишь увеличиваться в своих масштабах, пишет discover24.ru