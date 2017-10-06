В Флорештском районе началось строительство водопровода

Качественной водой обеспечат 11 населённых пунктов Флорештского района до конца 2018 года. Строительство водопровода начали в селе Залучены. Проект оценивается в 60 миллионов леев и финансируется Национальным фондом регионального развития и проектом ApaSan при поддержке правительств Австрии и Швейцарии.

Небольшую сумму собрали и жители сел. В Залученах люди с нетерпением ждут завершения работ.



Представители министерства сельского хозяйства и регионального развития говорят, что проект намерены продлевать.



"Мы начинаем строительные работы и надеемся, что до конца 2018 года часть проекта реализуем, и у людей в селах будет вода. Но в планах - строительство водопровода еще в 11 населённых пунктах", - сообщил замглавы Управления регионразвития Игорь Мэлай.



Во Флорештском районе из 74 сел только 32 обеспечены питьевой водой.



