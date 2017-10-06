NASA: Есть пять свидетельств существования девятой планеты в Солнечной системе

Астрономы заявили о пяти свидетельствах существования девятой планеты в Солнечной системе, сообщается на сайте NASA.

В начале прошлого года астрономы Константин Батыгин и его коллега по Калифорнийскому технологическому институту Майкл Браун объявили, что им удалось вычислить положение загадочной Планеты X - девятой планеты Солнечной системы, удаленной от Солнца на 41 миллиард километров и весящей в 10 раз больше, чем Земля.

Астрономы недавно получили возможность приступить к поискам Планеты X при помощи телескопа Субару на Гавайях.

"Есть сразу пять свидетельств того, что девятая планета Солнечной системы существует. Если представить, что ее нет, вам придется объяснить эти пять особенностей Солнечной системы и решить многие другие проблемы. Появится сразу пять независимых друг от друга проблем, каждую из которых придется объяснять отдельно", - утверждает Батыгин.

Из-за огромного расстояния до этой планеты, по оценкам ученых, один оборот вокруг Солнца она совершает за 15 тысяч лет, пишет korrespondent.net

Пока известна ее примерная орбита, но нет никаких твердых доказательств ее существования, помимо странного характера движения целого ряда карликовых планет и астероидов в поясе Койпера за орбитами Нептуна и Плутона.

Эти небесные тела вращаются в противоположную сторону по сравнению с другими планетами Солнечной системы, и при этом их орбиты очень сильно наклонены по отношению к другим орбитам.

Ученые отмечают, что поведение этих карликовых планет не предсказывается классической моделью формирования Солнца и его планетарной семьи.

"Странности этих орбит нельзя объяснить никак иначе, кроме как добавив Планеты X в модель Солнечной системы. Ее присутствие само по себе приводит к рождению подобных объектов и их необычных орбит - ее притяжение должно выбрасывать часть небольших тел из пояса Койпера за пределы плоскости Солнечной системы, а затем Нептун должен притянуть их к себе и усадить на нынешние орбиты", - объясняют планетологи.

Ранее ученые рассказали, что потенциальная девятая планета системы вращается вокруг Солнцаза пределами Плутона по вытянутой орбите (и в наклонной относительно орбиты Земли плоскости) с периодом в 15 тысяч лет, а по физико-химическим свойствам напоминает Нептун.