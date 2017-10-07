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В Херсоне неизвестные расстреляли автомобиль
// фото: korrespondent.net
13:55, 07 Oct 2017
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В Херсоне неизвестные расстреляли автомобиль, в котором находились два человека. Как сообщает пресс-служба Нацполиции в Херсонской области Украины, происшествие произошло в пятницу, 6 октября.

По информации полиции, стрельба произошла на улице Вишневой в Северном микрорайоне Херсона. Неизвестные расстреляли Daewoo Lanos, в котором находились двое граждан, и скрылись с места происшествия. На территории города ввели оперативный план Перехват.

На место приехала карета скорой, которая увезла пострадавших в больницу, где их прооперировали. По словам медиков, их жизни ничего не угрожает, передает korrespondent.net.

По данному инциденту правоохранительные органы возбудили дело по статье "Умышленное убийство".




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