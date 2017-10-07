В Нью-Йорке задержали подростка, обещавшего устроить бойню в школе

В Нью-Йорке полиции пришлось задержать подростка после того, как он пообещал устроить стрельбу в школе.

Журналисты выяснили, что речь идет об ученике Высшей школы музыки и искусства имени Фьорелло Ла Гуардия. Подросток по имени Беннет Линн написал о своем намерении в инстаграме.

О публикации администрации школы рассказали ученики, а те уже связались с правоохранительными органами, передает korrespondent.net.