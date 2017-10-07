В ДТП погиб вице-премьер Киргизии

В ДТП недалеко от Бишкека попал в аварию и погиб вице-премьер-министр Киргизии Темир Джумакадыров. Об этом в субботу, 7 октября, сообщили в пресс-службе правительства Киргизии.

Отмечается, что авария произошла рано утром в субботу. Автомобиль вице-премьера столкнулся с грузовой автомашиной КамАЗ.

"В результате ДТП погибли водитель и два пассажира автомашины. В автомашине находились вице-премьер-министр и его помощник", - сообщили в пресс-службе правительства Киргизии.

Вместе с вице-премьером в машине находился и его помощник, передает korrespondent.net.