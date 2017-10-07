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В ДТП погиб вице-премьер Киргизии
// фото: dknews.kz
14:01, 07 Oct 2017
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В ДТП недалеко от Бишкека попал в аварию и погиб вице-премьер-министр Киргизии Темир Джумакадыров. Об этом в субботу, 7 октября, сообщили в пресс-службе правительства Киргизии.

Отмечается, что авария произошла рано утром в субботу. Автомобиль вице-премьера столкнулся с грузовой автомашиной КамАЗ.

"В результате ДТП погибли водитель и два пассажира автомашины. В автомашине находились вице-премьер-министр и его помощник", - сообщили в пресс-службе правительства Киргизии.

Вместе с вице-премьером в машине находился и его помощник, передает korrespondent.net.




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