ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.

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