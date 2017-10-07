Устроивший массовый расстрел в Лас-Вегасе Стивэн Пэддок был удачливым игроком, заработавшим в 2015 году миллионы долларов. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на отчет Налогового управления США.
"Стивен Пэддок (...) заработал как минимум пять миллионов долларов США в 2015 году", –говорится в сообщении.
Согласно данным IRS, большая часть этих доходов поступила от азартных игр, хотя некоторые могли быть получены за счет других инвестиции.
В ночь на 2 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл стрельбу из своего номера в отеле по толпе посетителей фестиваля кантри-музыки Route 91 в Лас-Вегасе.
В результате бойни погибли 59 человек и 527 пострадали. Преступник покончил с собой до прибытия полиции. Мотив Пэддока по-прежнему не известен, отмечает korrespondent.net.
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авторы DW