Стрелок из Лас-Вегаса заработал миллионы долларов в казино

Устроивший массовый расстрел в Лас-Вегасе Стивэн Пэддок был удачливым игроком, заработавшим в 2015 году миллионы долларов. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на отчет Налогового управления США.

"Стивен Пэддок (...) заработал как минимум пять миллионов долларов США в 2015 году", –говорится в сообщении.

Согласно данным IRS, большая часть этих доходов поступила от азартных игр, хотя некоторые могли быть получены за счет других инвестиции.

В ночь на 2 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл стрельбу из своего номера в отеле по толпе посетителей фестиваля кантри-музыки Route 91 в Лас-Вегасе.

В результате бойни погибли 59 человек и 527 пострадали. Преступник покончил с собой до прибытия полиции. Мотив Пэддока по-прежнему не известен, отмечает korrespondent.net.