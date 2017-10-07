В Китае девушка ослепла после непрерывной игры на смартфоне

Жительница Китая ослепла на один глаз после непрерывной игры на смартфоне, сообщает South China Morning Post.

Издание отмечает, что 21-летняя девушка играла на смартфоне целый день без остановки и в конечном итоге потеряла зрение. Ей поставили диагноз "окклюзия артерии сетчатки в правом глазу".

Сама китаянка рассказала, что была настолько увлечена игрой, что постоянно играла в нее после работы и в выходные, передает РИА Новости.

"В дни, когда у меня нет работы, я обычно встаю в шесть часов утра, завтракаю и играю до четырех часов дня. Затем я что-нибудь ем, сплю и играю до часу ночи. Иногда я настолько поглощена игрой, что забываю поесть", — сообщила девушка.

Издание также передает слова доктора, который заявил, что окклюзия артерии сетчатки в основном встречается у престарелых и редко проявляется у молодых людей. Врач отметил, что слепота у китаянки, скорее всего, была вызвана сильным перенапряжением глаз.