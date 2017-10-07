В Одесской области подожги национальный парк

В Одесской области в Нижнеднестровском национальном природном парке произошел пожар. Об этом сообщил вечером в пятницу, 6 октября, директор парка Тузловские лиманы Иван Русев в Facebook.

"В 18:10 произошло одновременное возгорание в 8 точках тростниковых зарослей в заповедной зоне Нижнеднестровского национального природного парка", - написал он.

"Направляясь в сторону Одессы, я с автотрассы Одесса-Рени заметил возгорание вначале в зоне северного берега Днестровского лимана. Туда можно попасть только на катере. Проехав через два пограничных поста, заметил еще два возгорания национального парка в зоне пгт Беляевка", - написал Русев.

По его мнению, возгорание произошло в результате умышленного поджога. Директор парка надеется, что дожди потушат огонь.

Нижнеднестровский национальный природный парк расположен на территории 21 тыс. 311 гектарах Белгород-Днестровкого, Беляевского и Овидиопольского районов Одесской области, отмечает korrespondent.net.