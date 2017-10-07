В небе над Китаем в провинции Юньнань произошло падение астероида, спровоцировавшее мощный взрыв. Об этом сообщает People's Daily.
Отмечается, что его мощность была эквивалентна 540 тоннам тротила. Астероид разлетелся на куски на высоте не менее 40 километров, поэтому обломки разной величины могли упасть на землю, пишет УНИАН
Напомним, астероид размером с автобус пролетел в понедельник, 2 октября, на сравнительно близком расстоянии от Земли. При этом он не создал угрозы столкновения с ней.
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авторы DW