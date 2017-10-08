КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.

Источник