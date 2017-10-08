Помощь потребовалось семье из села Гырбова Окницкого района. 40-летняя мать и трое детей 20, 15 и шести лет отравились угарным газом. Всем оказали медицинскую помощь, младшего ребенка госпитализировали.
"По предварительной информации, причиной отравления стала неисправность печи. Обстоятельства выясняются. Все члены семьи живы", - рассказала пресс-секретарь СЧС Лилиана Пушкашу.
Служба чрезвычайных ситуаций призывает соблюдать правила противопожарной безопасности, быть предельно внимательными при использовании печей и электрообогревателей, а в случае необходимости звонить по номеру 901.
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РАК
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW