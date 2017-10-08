Автомобиль наехал на пешеходов в Лондоне

У Музея естественной истории в центре Лондона автомобиль выехал на тротуар, в результате чего более 10 человек получили ранения.

Изначально полиция не исключала версию теракта, однако в обнародованном вечером заявлении лондонской полиции говорится, что данных о связи этого инцидента с терроризмом не обнаружено. Полиция считает его дорожным происшествием.

По данным столичной "скорой помощи", в общей сложности в результате инцидента пострадали 11 человек, в основном у них травмы ног и головы. Девять пострадавших доставлены в больницу.

Инцидент произошел на улице Экзибишн-роуд в районе Южный Кенсингтон. На месте инцидента был задержан мужчина, однако полиция подчеркивала, что он не был арестован, передает ВВС.