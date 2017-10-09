На молдавской границе задержали выходца из Туниса, подозреваемого в терроризме

33-летнего выходца из Туниса, подозреваемого в связях с джихадистами, задержали на границе сотрудники Службы информации и безопасности совместно с Генеральным инспекторатом полиции.

Мужчина пытался пересечь государственную границу Молдовы на КПП Скулень. Конечным пунктом назначения предполагаемого террориста должен был стать Китай.



У задержанного с паспортом одного из государств ЕС при обыске обнаружили проспекты и книги экстремистского содержания, а также оснащение для длительных пеших переходов.



Из соображений безопасности мужчину объявили персоной нон-грата на 15 лет и выдворили из страны







