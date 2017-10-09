Непогода в Молдове: 16 населенных пунктов остались без электричества

16 населенных пунктов частично оказались без света в результате проливных дождей и порывистого ветра.

Пострадали, в основном, южные и центральные районы: Оргеев, Каушаны, Чимишлия,Новые Анены, Леова и Гагаузия, а также село Гратиешты в пригороде Кишинева.

В субботу и в воскресенье синоптики объявили желтый код метеоопасности в связи с ливнями и усилением ветра. На этой неделе будет тепло и без существенных осадков. На юге страны воздух прогреется до плюс 22-ух.





