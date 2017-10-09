Мария Кэрэуш получила 30 суток предварительного ареста

В отношении обвиняемой Марии Кэрэуш назначается мера пресечения в виде 30 дней предварительного ареста

Задержанных в пятницу замминистра финансов Марию Кэрэуш и двоих предпринимателей пометили под арест на 30 суток. Предварительную меру назначил накануне в ответ на ходатайство прокуроров по борьбе с коррупцией Кишиневский суд сектора Буюканы.



Четвертого фигуранта дела о взятках освободили из-под стражи, так как он сотрудничает со следствием.



"Она обвиняется в том, что потребовала пять процентов от суммы контракта, который планировалось заключить с экономическим агентом, выигравшим тендер. Сумма составляет почти 750 тысяч леев", - сказала прокурор Надежда Бусуйок.



Мария Кэрауш называет выдвинутые против нее безосновательными.



"Я не согласна с обвинением, и своей вины не признаю. Это все, что я могу сказать", - заявила замминистра финансов Мария Кэрауш.



Адвокат отправленных под арест предпринимателей - отца и сына - заявил, что опротестует решение суда.



"Потому что нет доказательств. Оно совершенно необосновано. Все, прошу вас", - сказала адвокат Родика Рошка.



Прокуроры по борьбе с коррупцией уверены, что на свободе обвиняемые могут помешать расследования.



"Существует риск, что обвиняемые могут повлиять на граждан, которых следствие планирует опросить, а также уничтожить доказательства или сформировать доказательства в пользу своей невиновности", - сообщила прокурор Надежда Бусуйок.



Замминистра финансов Марию Кэрауш и троих предпринимателей задержали после проведения обысков. По данным следствия, Кэрауш убедила главу Республиканской клинической больницы, что перевод 15 миллионов леев, которое правительство выделило на ремонт одного из зданий РКБ, зависит только от нее. Она потребовала, чтобы тендер на проведение ремонтных работ выиграла указанная ею фирма. В итоге 5% суммы контракта должна была получить замминистра, еще 5% - директор больницы.



