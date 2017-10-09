ДТП на Хынчештском шоссе: легковушка столкнулась с микроавтобусом

31-летний мужчина оказался в больнице в результате ДТП, которое произошло в столице минувшей ночью.

Его легковушка столкнулась с микроавтобусом, который от удара отлетел на 20 метров. Оба водителя утверждают, что ехали на зеленый сигнал светофора.

Виновного в аварии предстоит установить, ему грозит полторы тысячи леев штрафа и шесть штрафных пунктов.





