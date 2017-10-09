Фотогалерея: масштабный пожар в торговом комплексе в Москве

В воскресенье днем на северо-западе Москвы загорелся крупный торговый комплекс "Синдика". На площади около 1000 квадратных метров обрушилась кровля. К 7 утра понедельника, 9 октября, открытое горение было ликвидировано.

С территории торгового комплекса эвакуировали более 3 тысяч человек. По сообщениям, когда начался пожар, сработала сигнализация, и эвакуация посетителей центра прошла без паники, передает ВВС.

Сообщается, что пострадали несколько человек, но их точное число пока неизвестно. К тушению пожара были привлечены более 350 человек и многочисленная техника, в том числе три вертолета. К 11 часам вечера 8 октября что пожар был локализован, сообщил представитель оперативного штаба пожаротушения.

Когда начался пожар, доступ ко всем помещениям ТЦ был сразу перекрыт, включая подземную парковку, где были автомобили посетителей.

По сведениям ТАСС, рассматриваются несколько версий причин пожара, в их числе и поджог.

"Но пока говорить о них предметно преждевременно, так как специалисты приступят к изучению пожара после его полной ликвидации", - сказал собеседник агентства в правоохранительных органах.

Ущерб от пожара, по предварительным данным Всероссийского союза страховщиков, может составить до 5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба ВСС со ссылкой на президента союза Игоря Юргенса.

"Сейчас выясняется, был ли объект застрахован. Именно от этого зависит, будут ли выплаты за утраченное имущество", - говорится в сообщении.

Выплаты за повреждения автомобилей на парковке возможны только при наличии страховки КАСКО, уточняется в сообщении, полис ОСАГО такие случаи не покрывает.

Торговый центр "Синдика" открылся после масштабной реконструкции 28 сентября 2014 года. Он специализируется на торговле стройматериалами и входит в "ЗАО "Холдинговая компания "Синдика", президент компании - Арсен Каноков, представляющий Кабардино-Балкарию в Совете Федерации.

"Синдика" - строительный торговый центр, расположенный на 65 км МКАД близ района Строгино на северо-западе Москвы. Он занимает площадь в 150 тысяч квадратных метров. В "Синдике" находится 1000 магазинов и парковка на пять тысяч машин.