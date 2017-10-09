В Брюсселе стартует пятый раунд переговоров по Brexit

Великобритания и ЕС начинают пятый раунд переговоров по Brexit – последнюю встречу перед саммитом ЕС 19 октября. Как сообщает AFP, пятый раунд переговоров имеет критическое значение, поскольку после него на саммите ЕС 19 октября лидеры Евросоюза должны решить, переходить ли к торговой части переговоров.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее предупредил, что нужно будет чудо для достижения прогресса в переговорах и получения положительного заключения на саммите.

Брюссель также обеспокоен кризисом лидерства в Британии после того как в Консервативной партии стали раздаваться призывы к отставке премьера Терезы Мэй. В понедельник, как ожидается, Мэй выступит перед парламентариями, где скажет об ожидании "лидерства и гибкости" от 27 государств ЕС.

"Мы ожидаем перехода на следующий этап, а мяч на их поле. Но я настроена оптимистично и мы получим положительный ответ" – заявит Мэй в парламенте.

До сих пор камнем преткновения на переговорах относительно выхода Британии из ЕС были вопросы "счета за развод", который Лондон должен уплатить Брюсселю, права граждан ЕС, живущих в Британии и судьба Северной Ирландии, отмечает korrespondent.net.