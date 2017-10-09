Новый генетический анализ поможет определить риск рака груди

Новый генетический анализ, позволяющий с большой точностью предсказать риск развития рака груди, уже в ближайшее время может стать доступен для женщин, которые входят в группу повышенного риска.

По словам исследователей из Манчестера, точная оценка риска поможет многим женщинам отказаться от превентивной мастэктомии. Анализ крови и слюны призван выявить 18 генетических вариаций, которые влияют на вероятность заболевания раком груди.

По мнению благотворительных организаций, работающих в сфере здравоохранения, тест обещает стать настоящим прорывом в диагностике этого заболевания.

Тест на однонуклеотидный полиморфизм (ОНП) изначально будет предложен женщинам, сдающим анализы на мутацию гена BRCA1 и BRCA2 в манчестерских больницах Сент Мэри и Уизеншоу, у которых в семье были случаи заболевания раком груди.

BRCA даже окрестили "геном Анджелины Джоли" после того, как актриса рассказала, что решилась на мастэктомию, узнав, что риск развития рака груди у нее составляет 87%, передает ВВС.

Собственно, о таком проценте риска сообщают всем женщинам с мутацией гена BRCA, но на самом деле формула риска у них намного сложнее и во многом зависит от индивидуальных особенностей человека.

Профессор Гарет Эванс, возглавлявший исследования по этому тесту в университете Манчестера, утверждает, что риск развития рака груди у женщин с мутацией гена BRCA варьируется от 30% до 90%. По его словам, возможность вычислять индивидуальные риски позволит женщинам принимать более информированное решение о том, делать ли превентивную операцию.

Сопоставив результаты нового теста с информацией о плотности груди, а также возрасте, в котором женщина рожала детей или достигла половой зрелости, специалисты могут дать прогноз процентной вероятности заболевания раком груди на ближайшие 10 лет и на всю оставшуюся жизнь.