Илан Шор провел около 20 встреч в Страсбурге

Сразу несколько депутатов Европарламента выступили в поддержку Илана Шора после его визита в Страсбург. Депутат Европейского парламента Барбара Капелл, представляющая Австрию, высоко оценила визит примара Оргеева и лидера Партии ШОР в Страсбург. “Во время последней пленарной недели мы имели возможность приветствовать господина Илана Шора из Молдовы, Примара Оргеева, председателя Партии Шор», - написала Барбара Капелл на свой странице в социальных сетях.

Она особо подчеркнула, что Илан Шор был приглашён депутатами от различных политических групп и государств-членов ЕС, чтобы «представить свою позицию и планы на будущее своей партии». Барбара Капелл, представитель политической группы «Europe of Nations and Freedom» Европарламента выразила однозначную поддержку Илану Шору, его деятельности, политическому проекту и планам. «Желание, выраженное им (Иланом Шором) в формировании будущего Молдовы и сближения с Европейским Союзом, нами очень приветствуется»,- написала Австрийский евродепутат. Она искренне пожелала успехов Илану Шору.

Евродепутат из Италии Алдо Партичелло, представитель Европейской Народной партии, наиболее влиятельной политической группы Европарламента, также опубликовал в социальной сети краткий эмоциональный отчёт о встрече с Иланом Шором. «Утренние запланированные встречи в Европарламенте. Искренняя благодарность Илану Шору, примару города Оргеева, председателю Партии Шор», - написал евродепутат под опубликованной им в соцсетях фотографией с Иланом Шором. Ещё один член Европарламента, итальянский депутат Альберто Чирио публикует на своем аккаунте фотографию рабочего завтрака с Еврокомиссаром по сельскому хозяйству и аграрному развитию Филом Хоганом, в котором принял участие Илан Шор.

Примар Оргеева и лидер Партии Шор по приглашению группы евродепутатов осуществил 4 октября визит в Страсбург, в Европарламент. В Европарламенте он провёл более 20 встреч с европейскими депутатами и Еврокомиссаром по сельскому хозяйству и аграрному развитию.Илан Шор обсудил вопросы, связанные с ограничениями его гражданских прав, социальные и инфраструктурные проекты, реализованные им в Оргееве, перспективы сотрудничества Партии Шор с европейскими политическими формированиями, а также планы по развитию Республики Молдова и ее европейское будущее.