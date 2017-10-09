Шотландец пошел под суд за касание бедра мужчины

В Дубае перед судом предстал 27-летний шотландец Джейми Харрон, который в баре потрогал одного из посетителей за бедро. Ему вменяется в вину "публичное совершение непристойного поведения". Также власти обвиняют шотландца в употреблении алкогольных напитков.

Издание сообщает, что предыдущее заседание по данному делу было перенесено, однако об этом не был уведомлен ни сам осужденный, ни его адвокат. В результате, за неявку в суд Харрон был приговорен к 30 суткам заключения.

Известно, что инцидент с Харроном произошел в баре Дубайя the Rock Bottom 15 июля. Он работал электриком в Афганистане и остановился в ОАЭ на пару дней. В тот день бар был заполнен и, опасаясь разлить напитки, Харрон старался освободить для себя проход рукой. Случайно он коснулся бедра мужчины, стоящего поблизости, и тот вызвал полицию.

Харрон был изначально задержан на пять суток, однако впоследствии отпущен. В настоящее время у представителей местных властей остается паспорт шотландца. Если его вину докажут в суде, он может быть приговорен к трем годам лишения свободы, передает korrespondent.net.