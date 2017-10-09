NASA обнаружило на Марсе "ключ" к зарождению жизни на Земле

Обнаружение гидротермальных месторождений на Марсе может стать "ключом" к происхождению жизни на Земле. Об этом заявили в американском космическом ведомстве.

Месторождения были открыты благодаря наблюдениям орбитального аппарата разведки Красной планеты NASA.

"Даже если мы никогда не найдем доказательств того, что на Марсе существует жизнь, новые данные могут рассказать нам о типе среды, в которой жизнь могла зародиться на Земле", — заявил специалист космического центра NASA в Хьюстоне Пол Нильс.

По его словам, вулканы и стоячая вода на Марсе в древности, очевидно, обеспечивали те же условия для жизни, что и существовавшие в то время на Земле.

Эти процессы, вероятно, происходили на Красной планете примерно 3,7 миллиарда лет назад. Примерно тот же период считается началом зарождения жизни на Земле, сообщает РИА Новости



Ранее планетологи предположили, что океаны из жидкой воды могли появиться на поверхности Марса не в результате извержений вулканов или падений астероидов, а вследствие экзотических взрывов залежей "замороженного" метана внутри льда. Соответствующая статья ученых опубликована в журнале Nature Geoscience.

Данные с марсохода Curiosity, в свою очередь, помогли специалистам NASA выяснить, как выглядели озера Красной планеты в разные периоды его существования и доказать, что они были теплыми и пригодными для существования жизни на протяжении почти миллиарда лет. Их выводы опубликованы в журнале Science.

За последние годы ученые нашли множество намеков на то, что на поверхности Марса в глубокой древности существовали реки, озера и целые океаны, содержавшие почти столько же жидкости, как и Северный Ледовитый океан.







