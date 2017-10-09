Запланированные отключения воды в столице

В столице во вторник запланированы отключения воды. Так, поставки будут прекращены для дома №39 (подъезды 8–10) по улице Мирча чел Бэтрын; домов №№60, 62, 72 по улице Вадул-луй-Водэ (включая номера с дробью) и дома №23 (подъезд 4) по улице Джинта Латинэ во вторник, 10 октября.

Отключения запланированы на период с 09.00 до 17.00, когда будут выполняться работы по замене вентилей и счётчиков, передаёт IPN.



АО „Apă-Canal Chișinău” также предупреждает о том, что во вторник, между 09.00 и 17.00, в связи с проведением плановых работ по промывке водонапорных башен в селе Гидигич, водоснабжение будет приостановлено на ряде улиц в этом населённом пункте. Речь идёт об улицах: Поноарелор, Валя Кынепий, Е. Буков, Дойна, Шт. Няга, А. Донич, М. Фрунзе, Штефан чел Маре ши Сфынт, Б. П. Хашдеу, Дечебал, Ю. Гагарин, И. Крянгэ, М. Эминеску, В. Микле, Щербан, И. Некулче, А. Пушкин, 9 мая.



Потребителям, проживающим по указанным адресам, рекомендуется обеспечить себя минимальным запасом воды для питья и бытовых нужд на период приостановки подачи воды. По завершении работ водоснабжение будет возобновлено в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.