В столице во вторник запланированы отключения воды. Так, поставки будут прекращены для дома №39 (подъезды 8–10) по улице Мирча чел Бэтрын; домов №№60, 62, 72 по улице Вадул-луй-Водэ (включая номера с дробью) и дома №23 (подъезд 4) по улице Джинта Латинэ во вторник, 10 октября.
Отключения запланированы на период с 09.00 до 17.00, когда будут выполняться работы по замене вентилей и счётчиков, передаёт IPN.
АО „Apă-Canal Chișinău” также предупреждает о том, что во вторник, между 09.00 и 17.00, в связи с проведением плановых работ по промывке водонапорных башен в селе Гидигич, водоснабжение будет приостановлено на ряде улиц в этом населённом пункте. Речь идёт об улицах: Поноарелор, Валя Кынепий, Е. Буков, Дойна, Шт. Няга, А. Донич, М. Фрунзе, Штефан чел Маре ши Сфынт, Б. П. Хашдеу, Дечебал, Ю. Гагарин, И. Крянгэ, М. Эминеску, В. Микле, Щербан, И. Некулче, А. Пушкин, 9 мая.
Потребителям, проживающим по указанным адресам, рекомендуется обеспечить себя минимальным запасом воды для питья и бытовых нужд на период приостановки подачи воды. По завершении работ водоснабжение будет возобновлено в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
Комментарии
- Определены победители конкурса "Золотая бочка"
- Мэрия Кишинева представила праздничную программу на День города
- 36 столичных зданий уже подключили к отопительной системе
- В Флорештском районе началось строительство водопровода
- Столичные таксисты не соблюдают ПДД: выявлено более полусотни нарушений
- Владельцам сельхозугодий разрешат строить агротуристические пансионаты
- Условия в общежитии Чимишлийской профшколы непригодны для жизни
- Общественный транспорт изменяет маршруты из-за Дня вина
- Молдова и Украина будут совместно осуществлять контроль на границе
- Столичные власти обещают реализовать все проекты граждан по благоустройству Кишинева
- Первое в мире летающее беспилотное такси покажут в Дубае
- Легкомоторный самолет врезался в жилой дом в США
- Стадо овец погибло под поездом из-за халатности пастуха
- Радиоактивные кабаны замечены в Швеции
- Полиция разыскивает двоих подозреваемых в краже и просит помощи граждан
- Ураган "Нейт" обрушился на Луизиану и Миссисипи в США
- В Окницком районе из-за неисправной печи отравилась семья
- Автомобиль наехал на пешеходов в Лондоне
- Генпрокуратура Украины назвала заказчика убийства экс-депутата Госдумы Вороненкова
- Пассажирский самолет разбился в Боливии: выживших нет
- Заявления о свадьбе Ренаты Литвиновой и Земфиры оказались ложью
- NASA: к Земле летит астероид вдвое крупнее Челябинского метеорита
- Подробности задержания бизнесмена Андрея Гаргалыка
- Законопроект об ограничении полномочий президента зарегистрирован в парламенте
- Самый кровавый расстрел в истории США: число погибших в Вегасе выросло до 50-ти, ранены свыше 200
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Будьте осторожны с электроприборами.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День вряд ли будет богат событиями. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Вероятно получение премии.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Будьте осторожны с автомобилем.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День будет напряженным с самого утра. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Возрастет вероятность отравления. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Успешным окажется обращение в органы власти.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW