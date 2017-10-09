Мэрия Кишинева представила праздничную программу на День города

Румынский исполнитель Штефан Бэникэ-младший выступит на Площади Великого национального собрания 14 октября – в день, когда будет отмечаться День города (Храм) Кишинева.

Артист выступит с сольным концертом в сопровождении Оркестра братьев Адваховых и Алекса Каланча Бэнд. Концерт завершится фейерверком. Об этом сообщил руководитель пресс-службы мэрии Вадим Брынзанюк на оперативном совещании в мэрии, передает IPN.



Праздник начнется с возложения цветов к памятнику Штефану чел Маре ши Сфынт в 08 часов 30 минут. Впоследствии в Кафедральном соборе ,,Рождества Господня” собор священников отпразднует литургию в честь Храма города.

На Площади Великого национального собрания пройдет международный фестиваль народного танца „Hai la joc”. В 12.00 часов начнется культурно-художественная программа на площадках, оборудованных претурами секторов вдоль бульвара Штефана чел Маре, в периметре улиц Михая Витязула и Измайловской.



В 14.00 часов будет представлена художественная программа коллективов учебных заведений города Кишинева. В 18.00 часов начнется концерт, посвященный Храму города, который продлится почти до полуночи. Кроме Штефана Бэникэ-младшего, оркестра братьев Адваховых и Алекса Каланча Бэнд, на сцене выступят исполнители народной, легкой и классической музыки. Участие в празднике подтвердили 14 иностранных делегаций.



Заместитель начальника Муниципального управления полиции Сильвиу Мушук отметил, что дорожное движение на бульваре Штефана чел Маре будет прекращено еще накануне, а также на протяжении всего дня 14 октября. На ПВНС будет запрещено потребление спиртных напитков.



В нынешнем году Кишиневу исполнится 581 год со дня его первого официального упоминания.