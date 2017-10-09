Пожилой мужчина из ревности застрелил молодую жену

Пожилой мужчина под Калугой из ревности застрелил молодую жену и покончил с собой, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ

Следователи рассказали, что седьмого октября около 21 часов вечера в частном доме, расположенном в одной из деревень Жуковского района, были обнаружены тела 33-летней женщины и ее 75-летнего супруга с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

"По предварительной версии следствия, 7 октября около 20 часов на кухне дома супруг на почве ревности совершил убийство своей жены, произведя не менее двух выстрелов из огнестрельного револьвера "Наган", — говорится в сообщении.

По данным следователей, убив жену, пожилой мужчина покончил с собой. У супругов остались двое детей — 11 и девяти лет, которые сейчас находятся у сестры погибшей. В момент трагедии они "находились на территории домовладения".

Следствие проверяет все версии случившегося. Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК РФ области Лилия Мошкова, пожилой муж ревновал жену "к конкретному человеку". Разрешения на оружие у него не было. По словам Мошковой, пенсионер ранее не был судим, его супруга не работала, пишет РИА Новости





