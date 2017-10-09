Microsoft похоронила Windows Phone

Исполнительный директор Microsoft Джо Бельфиор (Joe Belfiore) заявил, что компания не будет создавать новые устройства и обновления для Windows 10 Mobile. Об этом он написал в Twitter.

«Конечно, мы продолжим поддержку платформы… Будем исправлять баги и выпускать обновления систем безопасности и прочее, — заявил Бельфиор. — Но выпуск новых функций и устройств не планируется».

Он также рассказал, что компания пыталась привлекать разработчиков приложений: «Мы платили им деньги, писали приложения за них». Однако малое количество пользователей привело к тому, что многие компании отказывались инвестировать в платформу.

В мае прошлого года стало известно, что Microsoft объявила о намерении уволить больше 1,8 тысячи сотрудников мобильного подразделения. Вместе с этим корпорация отказалась от выпуска смартфонов Lumia и сконцентрироваться на новой продуктовой линейке под брендом Surface, пишет lenta.ru