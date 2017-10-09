Определены победители конкурса "Золотая бочка"

Торгово-промышленная палата (ТПП) наградила победителей конкурса домашнего вина "Золотая бочка". Церемония награждения прошла в воскресенье в Кишиневе во время празднования Национального дня вина.

Как передает Инфотаг, всего на конкурс прислано более 500 проб домашнего вина, но к республиканскому этапу конкурса допущено 104 пробы. Победителей выбирала группа профессиональных дегустаторов.



Главный приз - бочку на 100 литров - получил за белое вино урожая 2016 г. житель села Садова, Каларашского района, Тудор Архип, за красное - житель Унген Тудор Шептелич, а за розовое - житель Каушан Андрей Похиленко. В номинации "Вино из гибридных сортов" победил винодел из села Кожушна, Страшенского района, Валентин Суручану. В номинации "Домашнее вино со сроком выдержки более года" первенствовал яловенец Тимофей Погор и житель Чадыр-Лунги Иван Месе. В категории десертных вин награжден еще один винодел из Яловень Михаил Сава и винодел из Каушан Ион Николенко.



Конкурс проводится с 2002 г. За это время для участия в нем было прислано более 7 тыс. проб вина и награждено порядка 150 виноделов.