Малдер и Скалли возвращаются: трейлер нового сезона "Секретных материалов"

Телеканал Fox опубликовал трейлер нового сезона «Секретных материалов». Одиннадцатый сезон выйдет в начале 2018 года.

Новые серии станут продолжением десятого сезона, который вышел в 2016 году, и расскажет о Уильяме, сыне Малдера и Скалли, передает meduza.io. Главные роли в «Секретных материалах» исполнили Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон.

«Секретные материалы» выходили с 1993 года по 2002 год. Сериал рассказывал об агентах ФБР Фоксе Малдере и Дане Скалли, которые расследовали паранормальные явления. В 2016 году телеканал FOX перезапустил сериал с оригинальным актерским составом. Новые сезоны связаны с предыдущими.