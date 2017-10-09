Исследование: какие продукты нужно есть для хорошей памяти

Питаясь определёнными продуктами, можно избежать проблем с памятью. В этом, как сообщает Helsingin Sanomat, уверен учёный из Университета Хельсинки Сату Ювякорпи.

Он отмечает, что на мозг негативно влияет недостаток витаминов группы В, чрезмерное употребление алкоголя и привычка курить. В опасности находятся люди, употребляющие низкокачественные углеводы и много животных жиров.

Из-за несбалансированного питания клеточная мембрана становится жёстче, ухудшается способность клеток обмениваться сигналами, и мозг больше не может обрабатывать информацию в прежних масштабах.

Сату Ювякорпи предлагает больше есть рыбу, в которой содержатся жирные омега-3 кислоты. Они улучшают передачу сигналов между клетками и делают клеточную мембрану тоньше.

То же самое относится к продуктам из "средиземноморской диеты". Туда входят оливковое масло и большое количество растительной пищи, рыба, белое мясо, цельнозерновые продукты, семена, бобовые и немного некрепкого алкоголя.

Также помогает mind-диета, которая состоит из ягод, тёмно-зелёных листовых овощей и орехов. Положительно влияют на мозг какао, чай и кофе, пишет life.ru