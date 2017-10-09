СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Но не принимайте все так близко к сердцу.

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